Seis pasajeros del crucero de hantavirus abandonan hospital inglés para cuarentena en casa

Las autoridades sanitarias británicas aseguraron en un comunicado que todos los pasajeros del crucero que fueron trasladados al hospital inglés "permanecen asintomáticos" y todas las pruebas realizadas, tanto a ellos como a sus contactos estrechos, han dado negativo en hantavirus hasta el momento.

En este contexto, tras analizar cada caso de manera individual y después de que dieran negativo en el último test de PCR, han permitido a estas seis personas cumplir el restante de la cuarentena de 45 días en sus domicilios.

La UKHSA precisó que el traslado de los pasajeros desde el centro hospitalario hasta sus respectivos domicilios se realizará con las medidas de protección de salud pública adecuadas en cada etapa del trayecto.

También indicó que durante el periodo de cuarentena domiciliaria, los sanitarios seguirán supervisando cada caso de manera diaria, "para garantizar un apoyo adecuado".

Un total de 22 de los pasajeros del MV Hondius (20 británicos, un ciudadano alemán residente en el Reino Unido y otro japonés) llegaron a Wirral el pasado domingo por la noche en un vuelo chárter procedente de la isla española de Tenerife (Atlántico) para realizar un periodo inicial de aislamiento y evaluación de 72 horas.

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Otros diez británicos residentes en las islas de Santa Elena y Ascensión -ambos Territorios de Ultramar bajo soberanía británica en el Atlántico- que han estado en contacto con pasajeros del crucero MV Hondius también serán trasladados al Reino Unido para completar la cuarentena por hantavirus, informó hoy la UKHSA.

Además, uno de los contactos de los pasajeros, un médico en la isla Ascensión, ha desarrollado síntomas, pero el resultado de las últimas muestras ha dado negativo en hantavirus y se están llevando a cabo más pruebas para establecer si se trata de otra enfermedad no relacionada.