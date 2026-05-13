S&P 500 y Nasdaq marcan nuevos récords tras superar Nvidia 5,5 billones de capitalización

Durante la sesión, dos de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos marcaron nuevos máximos a pesar de que la incertidumbre ante el final de la guerra con Irán y la vuelta del precio del petróleo por encima de los 100 dólares el barril han presionado al mercado en los últimos días.

El selectivo S&P 500 alcanzaba los 7.460 puntos, tras subir un 0,8 % respecto al cierre del martes, y el Nasdaq, los 26.473 enteros tras avanzar más de un 1,4 %.

En los últimos tres meses, el selectivo ha subido más de un 7 % y el tecnológico, más de un 14 %, a pesar de haberse visto lastrados por la guerra en Oriente Medio.

Ambos avances estuvieron marcados por las ganancias en las tecnológicas y en las compañías de microprocesadores a costa de otras.

De hecho, el Dow Jones de Industriales, el principal indicador de Wall Street, vivía una jornada en rojo, con ligeras pérdidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una de las compañías del sector que lideró estos aumentos fue Nvidia.

La empresa líder en el diseño de chips y plataformas de inteligencia artificial (IA) superó los 5,5 billones de dólares de capitalización bursátil, una cifra nunca antes alcanzada.

El nuevo récord de la compañía se produjo en medio de una subida de sus acciones tras conocerse que su consejero delegado, Jensen Huang, forma parte del grupo de empresarios que viajan con el presidente de EE.UU., Donald Trump, a China, donde se espera que se cierren acuerdos comerciales.

Las acciones de Micron Technology registraron subidas de hasta un 5 % durante las operaciones intradía, así como otros valores como Alphabet, la empresa matriz de Google, o Quantum.

Las compañías del sector tecnológico protagonizaron fuertes subidas antes de que empezaran las hostilidades en Oriente Medio, sobre todo las compañías de microchips y de IA.

La volatilidad provocada por el inicio de la guerra llevó a muchos inversores a refugiarse en terrenos más seguros.