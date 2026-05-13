S&P cambia a negativa perspectiva de calificación crediticia de las mexicanas Pemex y CFE

“Las perspectivas negativas de calificación sobre Pemex, CFE y sus subsidiarias reflejan la misma perspectiva aplicada a la calificación soberana”, señaló en un reporte la calificadora, al destacar la activa participación del Gobierno mexicano en las decisiones de política energética de ambas dependencias.

Según S&P, la calificación sobre Pemex se sostiene en la expectativa del apoyo “casi seguro” del Gobierno, incluso en un escenario de “estrés financiero” debido a su relevancia en los objetivos económicos, sociales y políticos del país, así como la cercana coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Incluso fue su titular, Edgar Amador Zamora, quien afirmó este mismo miércoles que confía en convencer con "acciones" a las calificadoras de mejorar sus perspectivas sobre México, luego de que (S&P) redujera la perspectiva de la deuda soberana del país por el riesgo de una consolidación fiscal muy lenta por el débil crecimiento económico, mayores niveles de deuda e incremento en la carga de intereses.

Entre 2019 y 2025, Pemex recibió 69,8 millones de dólares en apoyo gubernamental inyectado por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que continuó su sucesora, Claudia Sheinbaum.

Pese a ello, indicó la agencia el perfil crediticio independiente de la petrolera permanece en ‘ccc+’, lo que refleja una “estructura de capital insostenible”, debido a sus problemas de liquidez y altos niveles de apalancamiento.

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Al igual que con la petrolera estatal, la calificación de la S&P sobre la CFE prevé que ésta cuente con respaldo gubernamental frente a un escenario de estrés financiero.

“CFE sigue desempeñando un papel crítico en la política pública del gobierno mexicano, ya que proporciona un servicio clave como la única empresa autorizada por ley para transmitir y distribuir electricidad en México y poseer activos estratégicos de la red eléctrica nacional”, resaltó.

La agencia también advirtió que podría bajar las calificaciones de ambas empresas en “los próximos 12 a 24 meses si tomáramos una medida de calificación similar sobre México”, como ocurrió el martes.

Para Fitch y Moody’s, Pemex ya no tiene grado de inversión, lo que refleja su dependencia financiera del Gobierno federal.

No obstante, el continuo apoyo financiero a dichas empresas estatales podría “agravar la rigidez fiscal del país y presionar sus finanzas públicas”, en un contexto de tensión comercial con Estados Unidos que podría poner en jaque a la economía mexicana, advirtió S&P.