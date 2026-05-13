Starmer se reúne con el ministro de Sanidad, posible aspirante al liderazgo laborista

La reunión, que duró apenas 19 minutos, tuvo lugar en la residencia oficial del 10 de Downing Street, antes de que el rey británico Carlos III lea en el Parlamento las prioridades del Gobierno laborista de Starmer para el próximo periodo legislativo.

El encuentro se celebró en medio de las conjeturas de los medios de que Streeting puede presentarse como candidato al liderazgo del laborismo, desafiando así a Starmer, pero para ello necesitará las firmas de apoyo de 81 diputados de su partido -correspondientes al 20 % del total de diputados de la formación (403).

Streeting es diputado por la circunscripción de Ilford North, en el este de Londres, desde el año 2015 y fue designado titular de Sanidad por Starmer en 2024 tras la victoria laborista en las elecciones generales que se celebraron en julio de ese año.

El llamado Discurso del Rey, previsto para las 11.30 hora local -10.30 GMT-, se desarrollará en medio de las tensiones y divisiones en el laborismo por las peticiones para que Starmer dimita por el varapalo electoral que sufrió la formación en las elecciones locales inglesas y regionales en Escocia y Gales del pasado jueves.

El líder laborista dejó claro ayer que no tiene intención de dejar el poder y recalcó que los ciudadanos esperan que el Gobierno trabaje para mejorar el Reino Unido.