Suspenden a embajadora colombiana en Haití por presunta participación en campaña electoral

El organismo decidió "suspender provisionalmente del ejercicio del cargo de embajadora de Haití a Vilma Velásquez Uribe, inicialmente hasta el 31 de mayo de 2026", día en el que se celebran las elecciones, "si no hay segunda vuelta".

"En caso de una segunda vuelta (...) hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 hora local (cierre de las urnas). Contra la orden de suspensión provisional no procede recurso alguno", agregó la Procuraduría en un auto.

En Colombia, los servidores públicos tienen prohibido participar en actividades de partidos, movimientos y controversias políticas para garantizar la neutralidad electoral.

En ese sentido, la Procuraduría señaló que la embajadora afirmó durante una entrevista con el medio haitiano Metropole que "la Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda", que "es un buen hombre".

Sobre este tema, Cepeda manifestó que "ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en particular".

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"Corresponde a las autoridades competentes investigar disciplinariamente si se ha incurrido en estas conductas", manifestó el candidato izquierdista en X antes de que se conociera la suspensión de Velásquez.

La carrera por la Presidencia de Colombia a poco más de dos semanas de las elecciones parece estar disputada entre el senador Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quienes lideran las encuestas de intención de voto.