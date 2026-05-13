Taiwán agradece a EE.UU. su apoyo en materia de seguridad en vísperas de cumbre Xi-Trump

"Me gustaría agradecer a Estados Unidos por ayudarnos a fortalecer nuestras capacidades defensivas como parte de su firme compromiso con la seguridad", aseveró el mandatario isleño en un mensaje en video dirigido a la Cumbre de la Democracia de Copenhague, sin hacer referencia directamente a la cumbre entre Xi y Trump.

El republicano, que llegará al gigante asiático este miércoles, ya avanzó que debatirá durante su visita la venta de armas a Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por Pekín como "parte inalienable" del territorio chino.

"Voy a tener esa discusión con el presidente Xi. Al presidente Xi le gustaría que no lo hagamos (vender armas a Taiwán), y tendré esa discusión", manifestó Trump el lunes desde el Despacho Oval.

El magnate hizo estas declaraciones a pesar de que la posición histórica de Estados Unidos, consagrada en la política impulsada desde la presidencia de Ronald Reagan en 1982 y conocida como las "seis garantías", establece que Washington no consultará con Pekín sus decisiones sobre la venta de armamento defensivo a Taiwán.

Lai, tachado de "independentista" y "alborotador" por las autoridades chinas, también recalcó en su mensaje en video que la democracia es el "activo más preciado" de Taiwán, y agregó que el pueblo taiwanés "sabe muy bien que la democracia se conquista, no se concede".

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"Hace tres décadas, el pueblo taiwanés emitió resueltamente su voto, sin dejarse intimidar por la amenaza de los misiles chinos, y completó la primera elección presidencial directa de nuestra historia", afirmó Lai respecto a los comicios de 1996, que tuvieron lugar en medio de maniobras militares a gran escala de China.

"El pueblo taiwanés nunca ha retrocedido ante los crecientes desafíos externos y jamás se someterá a la presión. Taiwán es una nación soberana e independiente (...). Ningún intento de aislar a Taiwán alterará nuestra determinación de participar en la comunidad internacional", subrayó el líder taiwanés.

El Gobierno chino no descarta el uso de la fuerza para hacerse con el control de Taiwán, una isla gobernada desde 2016 por el Partido Democrático Progresista (PDP), una formación de tendencia soberanista.

Desde hace más de siete décadas, EE. UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington está comprometido por ley a proporcionar a Taiwán los medios necesarios para su autodefensa y, aunque no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín.

Además de tratar la venta de armas, Xi también podría aprovechar la cumbre con Trump para intentar modificar la postura oficial de Washington sobre Taiwán, ya sea impulsando una declaración de "oposición" a la independencia taiwanesa o buscando un lenguaje más favorable a la postura china sobre la "reunificación".