Últimos datos de salud global muestran que mujeres siguen sufriendo violencia generalizada

Esta prevalencia apenas ha variado desde el año 2000 y estos datos no incluyen la violencia psicológica.

Asimismo, un 8 % de las mujeres en la misma categoría de edad han sufrido violencia sexual por parte de personas ajenas a su pareja, lo que representa 263 millones de víctimas a nivel mundial.

Los expertos de la OMS consideran que es muy probable que la prevalencia real de este fenómeno de violencia machista sea mayor debido a la falta de denuncias.

"Existe un estigma, una barrera a la hora de denunciar la violencia contra las mujeres y las chicas. Hay lagunas en los datos y en la medición, lo que significa que es probable que la prevalencia real sea mayor, especialmente en lo que respecta a la violencia sexual no ejercida por la pareja", señaló una experta de la organización.

En cifras, se estima que 682 millones de mujeres (24,7 %) de 15 años o más han sufrido violencia de pareja. De ese total, 316 millones de mujeres experimentaron violencia en los 12 meses previos a la encuesta realizada para esas estadísticas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las regiones de la OMS, la prevalencia de la violencia de pareja tanto a lo largo de la vida como en el último año fue más elevada en África, en el sureste de Asia (incluyendo a la India) y en la región del Mediterráneo oriental (desde Oriente Medio hasta Afganistán, Irán, Pakistán y Somalia).

En cambio, las regiones de las Américas y del Pacífico Occidental (incluida China) presentaron una mayor prevalencia de violencia sexual ejercida por personas que no son la pareja, tanto a lo largo de la vida como en los 12 meses previos al sondeo.