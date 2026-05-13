Un incendio en la mayor refinería de zinc de la región deja cuatro heridos en Lima

Un comunicado de la compañía reportó cuatro personas afectadas, entre ellos un trabajador de Nexa y tres de la empresa contratista Hitachi, que realizaban labores en la zona.

Tres de los heridos fueron trasladados a un centro de salud para su evaluación y atención médica, encontrándose estables, indicó Nexa. El cuarto herido recibió atención local, añadió la empresa.

Asimismo, aseguró que viene acompañando de cerca la atención y brindando soporte a los familiares.

Nexa detalló que esta mañana se registró un incidente en una de las instalaciones industriales de la refinería de Cajamarquilla, que generó un incendio actualmente controlado.

Además, agregó que, como medida preventiva, se realizó la evacuación oportuna de trabajadores de las zonas involucradas y que se mantuvo el monitoreo permanente de la situación dentro de la unidad.

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Desde el inicio del incendio, se activaron los protocolos de emergencia y seguridad correspondientes, con el apoyo de brigadas internas y del Cuerpo General de Bomberos, indicó el comunicado.

La empresa señaló que las causas del incidente se encuentran en investigación y que se elaboran los reportes para las autoridades competentes.

La refinería de Cajamarquilla maneja un horno de fundición de zinc, considerado el más grande de la región, con una capacidad de planta de 344.400 toneladas por año, de acuerdo con la descripción de Nexa.

La página web del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informó que el incendió afectó el equipamiento eléctrico de la subestación de transmisión, motivo por el cual movilizó tres motobombas, una ambulancia y una unidad de rescate.

Una enorme columna de humo se elevó sobre las instalaciones de la refinería, mientras que los bomberos trabajaban en el control del incendio y eventuales incidentes en otros puntos del establecimiento.