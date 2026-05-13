Uruguay avanza en su adhesión al CPTPP con la primera reunión del grupo de trabajo

"Tuvimos una serie de reuniones bilaterales a nivel de altos oficiales con todos los países miembros más una presentación en plenaria en la cual Uruguay hizo una primera presentación del porqué de sus intereses para ingresar al CPTPP", explicó a la Agencia EFE la vicecanciller Valeria Csukasi, quien participó del encuentro llevado a cabo en Londres.

En ese sentido, agregó que Uruguay está trabajando "muy intensamente" en el estudio de compatibilidad, en el que debe demostrar en todos los capítulos del CPTPP que cumple con los requisitos establecidos y que puede seguir las disciplinas y las normas que se establecen.

"Para eso Uruguay ha recibido hasta el momento aproximadamente 500 preguntas en diferentes etapas para cada uno de los capítulos y el articulado del acuerdo, que los técnicos de los diversos Ministerios han ido respondiendo", indicó Csukasi.

Y añadió: "Entendemos que está muy avanzado el trabajo a nivel técnico y el intercambio de preguntas y respuestas que demostraría ya que realmente no hay duda de que Uruguay puede cumplir con los compromisos".

Csukasi destacó la reunión como "muy positiva" y dijo que hay voluntad de todas las partes de avanzar en el proceso "de forma bastante pragmática y eficiente".

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El 21 de noviembre del pasado año, Uruguay fue aceptado para integrarse al CPTPP, que reúne el 15 % del producto interno bruto (PIB) mundial y es integrado por doce países con una población de 595 millones de personas.

Ese día, Csukasi indicó en su cuenta de X: "Meses y meses de trabajo discreto, en absoluta reserva, para eliminar todas las dudas y explicar por qué el CPTPP es el lugar natural para Uruguay. Inserción económica internacional en clave política de Estado".

El CPTPP tiene como países miembros a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam.