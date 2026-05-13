Venezuela rechaza la escalada de violencia en zona fronteriza con Colombia

"Venezuela ha sido sorprendida por estos acontecimientos y rechaza toda acción armada que comprometa la paz, la estabilidad y la seguridad de las comunidades fronterizas", dijo en un comunicado la Cancillería venezolana.

En el texto, el Ejecutivo de Rodríguez señaló que su país "ha sufrido históricamente las consecuencias del conflicto interno colombiano" e indicó que observa "con preocupación cómo esta nueva escalada vuelve a impactar la vida de los pueblos de ambos lados de la frontera" con "graves afectaciones".

El martes, las Fuerzas Militares de Colombia informaron sobre una operación en el Catatumbo que desarticuló un núcleo de seguridad del Comando Central de la guerrilla del ELN y aseguraron tener información preliminar de siete rebeldes muertos en dicha ofensiva.

"Dí la orden de bombardeo al campamento del ELN dentro de la voluntad acordada con el gobierno bolivariano de Venezuela", expresó en X el presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre esta operación ejecutada en esa región fronteriza, uno de los principales bastiones de la guerrilla.

El ataque fue una operación de "interdicción aérea y asalto" llevada a cabo en una zona rural de Tibú, el principal municipio del Catatumbo, situado en el departamento de Norte de Santander, señaló el mando militar en un comunicado.

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En la operación participaron soldados del Ejército y de la Fuerza Aérea con apoyo de la Fiscalía, que "lograron afectar de manera contundente una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN, liderada por alias Sucre".

Según el Ejército, este grupo "tenía un alto valor estratégico para el ELN" porque era el que estaba enfrentado al Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control territorial y de los cultivos de coca en el Catatumbo.

Además, era el encargado de la seguridad a miembros del Comando Central y de la Dirección Nacional del ELN "cuando estos cruzaban desde territorio venezolano hacia Colombia para direccionar actividades criminales y terroristas", agregó la información.

La Cancillería venezolana instó a evitar "acciones que puedan agravar las tensiones o generar mayores riesgos para las poblaciones fronterizas".