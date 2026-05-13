Vini Jr. abre un bufete de abogados para dar apoyo jurídico gratuito a víctimas de racismo

La creación del "Escritório Antirracista" fue anunciada por el futbolista del Real Madrid en una fecha simbólica, el aniversario de la abolición de la esclavitud en Brasil, que fue aprobada el 13 de mayo de 1888.

Vini Jr. recordó la efeméride en una publicación de Instagram, en la que lamentó que, a pesar de la abolición de la esclavitud, "la libertad no llegó a todo el mundo".

La intención de la iniciativa es "fortalecer la lucha antirracista y el combate a la discriminación en ambientes que deberían ser seguros e igualitarios", como son la escuela y el deporte, según un comunicado del Instituto Vini Jr.

El jugador brasileño ya ganó el Premio Sócrates de la FIFA en 2023 por la labor social que impulsa y sus iniciativas para combatir el racismo, que él mismo ha sufrido en España y en partidos de la Liga de los Campeones.

En Brasil, el racismo y las ofensas racistas son considerados como delitos graves, por lo que no prescriben y están castigados con condenas que varían de dos a cinco años de cárcel.