Al menos 61 muertos en dos semanas en choques entre paramilitares y una tribu en Sudán

La ONG indicó que 61 personas murieron en la ciudad de Kauda, ​​entre ellas nueve niños y cinco mujeres "por motivos tribales, como resultado de enfrentamientos" entre el grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (SPLM-N, en inglés), liderado por Abdelaziz al Hilu, y la tribu Otoro.

La Red de Médicos expresó "su profunda preocupación por los informes y testimonios consistentes recibidos de supervivientes en Kauda y sus alrededores, tras una peligrosa escalada de violaciones contra la población civil en las últimas dos semanas".

Según los testimonios, la población civil en la localidad "fue atacada directa e indiscriminadamente", en una vasta región que ha sido testigo de una gran ola de desplazamientos y un temor generalizado entre sus habitantes.

"Estas violaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales, matanzas, incendios de viviendas y comercios, así como saqueos generalizados de propiedades, presuntamente perpetrados por fuerzas afiliadas al SPLM-N", añadió la Red.

Asimismo, los testimonios recabados señalaron que las zonas de los Otoro se han convertido "en escenario de horribles violaciones contra sus habitantes, con aldeas y áreas alrededor de Kauda sometidas a incendios sistemáticos y restricciones impuestas a la población civil".

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Todo en medio de la ausencia de corredores seguros para evacuar a los heridos o entregar ayuda humanitaria, empeorando gravemente la situación humanitaria y sanitaria, denunció la ONG.

"La Red de Médicos de Sudán responsabiliza plenamente a la cúpula del SPLM-N por las violaciones cometidas contra la población civil en Kauda y sus alrededores", sentenció.

Los ataques en la vasta región de Kordofán se siguen intensificando en las últimas semanas, sobre todo en el estado Kordofán del Sur, donde esta semana su ciudad más grande, Dilling, ha sufrido importantes choques.

El Ejército sudanés controla la mayor parte de dos de los tres estados de la región: Kordofán Norte y Kordofán Sur, mientras que las FAR y su aliado SPLM-N tienen presencia casi en la totalidad de Kordofán Occidental.

La guerra en Sudán comenzó en abril de 2023, y desde entonces ha provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de Estados Unidos-, y causado la peor crisis de desplazamiento y hambre del planeta.