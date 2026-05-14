América Latina es "de los principales frentes globales por el aborto", afirma organización

"Sin duda, Latinoamérica hoy es uno de los principales frentes globales en defensa de los derechos reproductivos", dijo a EFE la nueva directora ejecutiva de Ipas LAC, Diana Moreno Pabón, previo a la presentación del informe anual 'Tejer para transformar'.

Moreno sostuvo que la región se ha vuelto una referencia internacional en acceso a la interrupción del embarazo y la salud sexual tras avances legales en países como México, Colombia y Argentina, aunque advirtió sobre campañas de desinformación, intentos de regresión normativa y obstáculos en la implementación de esos derechos.

En contraste con retrocesos observados en países como Estados Unidos, destacó que América Latina "ha aportado algo muy potente a la conversación global: demostrar que el aborto es un tema de salud pública, de autonomía y de justicia social".

Según explicó, uno de los factores distintivos de la región ha sido la combinación entre movilización social, litigio estratégico, evidencia científica y presión institucional.

“La región ha mostrado que estos cambios no dependen únicamente de mayorías legislativas, sino de marcos constitucionales y estándares internacionales que obligan a los Estados a garantizar derechos”, indicó.

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No obstante, Moreno advirtió que los avances siguen siendo frágiles debido a barreras en la implementación, objeción de conciencia mal aplicada y falta de presupuesto para garantizar acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva.

“El principal desafío ahora no es solo lograr cambios legales, sino sostenerlos en la implementación”, señaló.

También describió a América Latina como “un frente en disputa permanente”, debido a que el avance regional ha convertido a la zona en un objetivo prioritario para sectores que buscan frenar o revertir esos derechos.

“Por eso, es necesario que hablemos de un proceso que requiere monitoreo constante, fortalecimiento institucional e información pública basada en evidencia”, aseveró.

En 2025, Ipas LAC acompañó 171.785 abortos a través de todas las vías de acceso, tanto en servicios de salud como en su base integrada por 20 organizaciones y 13 redes de acompañamiento, según su informe anual.

De estos, 151.504 mujeres y personas gestantes accedieron a servicios integrales de aborto en unidades de salud apoyadas por Ipas LAC.

Mientras que 20.281 fueron acompañadas directamente por redes y organizaciones de base en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.

La ONG además impulsó cinco cambios legislativos en México y Argentina.

Entre otros avances, también apoyó en el lanzamiento de la plataforma ‘Aborto acá’ en septiembre de 2025 por la organización mexicana Las Libres, pionera en el acompañamiento seguro con medicamentos en la región.

Verónica Cruz, fundadora de Las Libres, comentó durante la presentación del informe que en estos ocho meses 700 personas acompañadas en Centroamérica desde México.

"Google y la IA ya nos recomiendan como la plataforma en esos países", resaltó Cruz.

Finalmente, Moreno sostuvo que la transformación que que se ha dado en América Latina no ha ocurrido en ninguna otra región: “Tenemos poder”.