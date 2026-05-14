Argentina admite dos millonarios proyectos mineros al régimen de incentivo a la inversión

Según informaron fuentes oficiales, el comité evaluador del RIGI aprobó el ingreso del proyecto PSJ Cobre Mendocino, con una inversión prevista de 891 millones de dólares, y la ampliación del proyecto de litio Cauchari-Olaroz, con inversión de 1.241 millones de dólares.

"Entre ambos proyectos se generan más de 8.000 puestos de trabajo, directos e indirectos", destacó el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, a través de redes sociales.

El proyecto PSJ Cobre Mendocino pertenece a Minera San Jorge, cuyos accionistas son la empresa suiza Zonda Metals GmBH y la argentina Alberdi Energy.

La empresa planea construir una mina de cobre a cielo abierto a 2.600 metros de altura, a 45 kilómetros de la localidad de Uspallata, en la provincia argentina de Mendoza (oeste).

Según datos de la compañía, la construcción demandará entre 18 y 24 meses y la mina -con una vida útil de 16 años, extensible a 27 años- permitirá producir en promedio 40.000 toneladas anuales de cobre.

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Por su parte, el proyecto Cauchari-Olaroz pertenece a la minera Exar, en la que son socias la compañía china Ganfeng Lithium, la suiza Lithium Argentina y la empresa estatal provincial Jujuy Energía y Minería (Jemse).

Situado en la provincia argentina de Jujuy (noroeste), dentro del salar Cauchari-Olaroz, el proyecto produce carbonato de litio desde junio de 2023.

El proyecto de inversión de Exar admitido este jueves al RIGI busca ampliar la capacidad de producción de Cauchari-Olaroz, de las actuales 45.000 toneladas por año a 85.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

Al ser admitidos al RIGI, los proyectos tienen acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

Hasta el momento Argentina ha aprobado 16 proyectos en el RIGI, con inversiones previstas por unos 30.000 millones de dólares, y hay otros 20 proyectos en evaluación.