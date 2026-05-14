Capturada en Colombia una ciudadana venezolana requerida en Perú por trata de personas

Bogotá, 14 may (EFE).- La Policía colombiana capturó en Cartagena de Indias a la venezolana Guiller Gladis Serrano, requerida por las autoridades de Perú mediante notificación roja de Interpol por el delito de trata de personas y explotación sexual, informó este jueves el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez.