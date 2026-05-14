Cerebras debuta en Wall Street con un primer precio de 385 dólares y una subida del 108 %

Cerebras protagoniza así una de las primeras grandes salidas a bolsa en el parqué neoyorquino con una valoración de en torno a 48.800 millones de dólares.

A las 13.00 hora local (17.00 GMT), la compañía se estrenó en Wall Street sumando 200 puntos a precio de salida.

La oferta pública de venta (OPV) recaudó 5.550 millones de dólares para Cerebras tras la venta de 30 millones de acciones.

Pese a que inicialmente la compañía esperaba salir a bolsa entre los 115 y 125 dólares por acción, acabó elevándo el precio de salida a los 185 dólares por título, impulsadapor la fuerte demanda de los inversores.

Previamente, ya se había elevado la horquilla entre 150 y 160 dólares por acción.

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Se trata de una de las mayores OPV del año en Estados Unidos en el ámbito tecnológico.

Cerebras, fundada en 2015 y con sede en Sunnyvale (California) , está centrada en la fabricación de chips especializados para modelos avanzados de inteligencia artificial (IA), un campo en el que Nvidia lleva el liderazgo hasta la fecha.

A diferencia de Nvidia, la compañía se concentra en un único procesador de gran tamaño pensado, sobre todo, para reducir el consumo de energía en los centros de datos de IA.

La compañía ha visto cómo la fiebre por la IA, y el rápido desarrollo de la herramienta, aumentaban sus ingresos con fuerza.

De hecho, en su último ejercicio fiscal, hasta finales del año pasado, la empresa elevó sus ingresos por encima de los 500 millones de dólares.

La empresa cotizará en el índice tecnológico Nasdaq bajo el nombre CBRS.

Morgan Stanley, Citigroup, Barclays y UBS Investment Bank actuarán como gestores principales de la operación.