China pide al Reino Unido "prudencia" ante la nacionalización de British Steel

El Ministerio de Comercio chino afirmó este jueves en un comunicado que Pekín "ha tomado nota" de las informaciones de medios británicos según las cuales el Gobierno del primer ministro, Keir Starmer, prevé aprobar una ley para nacionalizar la siderúrgica, la mayor de las que sobreviven en el Reino Unido.

"La posición y la actitud de China han sido siempre claras y coherentes", señaló un portavoz ministerial, que recordó que el Gobierno británico tomó el control de British Steel "hace más de un año" y defendió que cualquier medida debe tener en cuenta la "enorme inversión" realizada por Jingye y su contribución a la economía y la sociedad británicas.

El portavoz instó a Londres a "respetar la voluntad de la empresa y los principios de mercado", a no "abusar de medidas administrativas coercitivas" y a buscar junto a la compañía china una solución "justa, razonable y aceptable para ambas partes".

China espera que el Gobierno británico actúe de acuerdo con los principios de "equidad, justicia y no discriminación", "reflexione detenidamente" y adopte decisiones prudentes, agregó el Ministerio de Comercio.

El departamento aseguró además que Pekín seguirá de cerca la evolución del caso y tomará "medidas enérgicas" para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas.

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Starmer anunció que su Gobierno presentaría esta semana una ley para adquirir la plena propiedad de British Steel después de que las negociaciones con Jingye no permitieran cerrar una venta comercial.

El Parlamento británico ya aprobó en abril de 2025 una legislación de emergencia para que el Ejecutivo asumiera el control operativo de la empresa, en un intento de evitar el cierre de los altos hornos de Scunthorpe, en el norte de Inglaterra, lo que habría supuesto la pérdida de miles de empleos y el fin de la producción primaria de acero en el Reino Unido.