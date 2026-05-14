Cierran 11 escuelas en Japón tras avistar osos, entre planes de matar a 10.000 este año

Según información de la policía citada por la cadena de televisión pública japonesa NHK, a lo largo del miércoles se registraron cinco avistamientos de osos en un barrio residencial de Hiroshima, y otro más en la mañana de este jueves.

Los avistamientos obligaron al cierre de siete escuelas de educación primaria y otras cuatro de educación secundaria en la zona, recoge la cadena, mientras la Policía aumentó sus patrullas y animó a los residentes a estar alerta.

A finales de marzo, las autoridades japonesas aprobaron un plan quinquenal para hacer frente a los cada vez más frecuentes ataques de osos a humanos, después de registrar un récord de 13 muertes a lo largo del año fiscal de 2025, que finalizó en marzo de este año.

El plan contempla capturar y matar a unos 10.000 osos en total en todo Japón a lo largo del año fiscal de 2026 (que finaliza en marzo de 2027). En 2025, las autoridades capturaron a 14.720 osos, según cifras del Ministerio de Medioambiente citadas por la prensa japonesa, de los que 14.601 fueron sacrificados.

En lo que va de año se han registrado ya dos muertes por ataques de osos en Japón, ambas en la prefectura de Iwate (noreste), según datos de las autoridades.