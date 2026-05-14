Comienza la búsqueda del próximo James Bond que sustituirá a Daniel Craig

La búsqueda del próximo 007 para Amazon MGM Studios está a cargo de la británica directora de casting Nina Gold, según un comunicado de la compañía.

"La búsqueda del próximo James Bond ya está en marcha. Si bien no tenemos previsto comentar detalles específicos durante el proceso de selección, nos entusiasma compartir más noticias con los fans de 007 en cuanto llegue el momento oportuno", indicó este jueves la productora cinematográfica.

Amazon MGM Studios anunció en febrero de 2025 que se iniciaría el proceso para encontrar al sustituto de Craig, quien se despidió del personaje con su actuación en "Sin tiempo para morir" en 2021.

La nueva película del agente 007 será dirigida por Denis Villeneuve ('Dune', 'Arrival' y 'Sicario'); con guion de Steven Knight; y producida por Amy Pascal y David Heyman, a través de Pascal Pictures y Heyday Films, respectivamente.

Además, el largometraje tendrá como productora ejecutiva a Tanya Lapointe.

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La revista Variety destaca que los créditos de Nina Gold incluyen series como 'The Crown', así como películas de la saga 'Star Wars', además de filmes como 'Les Misérables', 'The Martian' y 'Conclave'; y que fue nominada al Óscar por su trabajo en 'Hamnet' en 2025.

De acuerdo con Variety, entre los candidatos para el papel figuran Jacob Elordi, Callum Turner y Aaron Taylor-Johnson.

Los actores Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig han interpretado al personaje de ficción James Bond, creado por el escritor británico Ian Fleming en 1952.