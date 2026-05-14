Congresista de EEUU condena muerte de un inmigrante en custodia por una infección dental

La congresista por un distrito de Arizona aseguró que la muerte de Damas es una muestra más del constante abuso que sufren los migrantes que se encuentran en detención bajo la presente administración.

Organizaciones humanitarias han denunciado la muerte de al menos 18 inmigrantes bajo custodia de (ICE) Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos en lo que va del año.

"Los hallazgos del médico forense hacen que esta tragedia evitable resulte aún más horrorosa", dijo Grijalva en un comunicado.

"Un dolor de muelas nunca debería derivar en una emergencia médica fatal, especialmente cuando una persona se encuentra bajo custodia gubernamental y depende por completo del personal del centro de detención para acceder a la atención médica", agregó.

La Oficina del Médico Forense del Condado Maricopa, en Arizona, informó esta semana que una infección que comenzó en una muela terminó invadiendo el cuerpo del inmigrante de 56 años, quien falleció a principios de marzo.

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El inmigrante fue llevado en febrero en el Centro de Detenciones de Florence, en Arizona, donde constantemente se quejó de dolor de muela, pero sus quejas, de acuerdo con sus familiares, fueron ignoradas y solo le daban pastillas para el dolor.

"Su muerte plantea interrogantes graves -y aún sin respuesta- sobre por qué Damas no recibió atención médica oportuna y por qué se ignoraron sus reiteradas solicitudes de asistencia", agregó la congresista.

Grijalva ha realizado varias visitas sorpresas a centros de detenciones en Arizona y Texas, tras lo cual ha denunciado las pobres condiciones en las que viven los migrantes.

"Tanto en Arizona como en el resto del país, seguimos observando un patrón profundamente inquietante de negligencia médica, retrasos en el tratamiento y crueldad sistémica dentro de los centros de detención del ICE", indicó.