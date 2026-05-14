Daniel Noboa dialoga sobre inversión con presidente del BID para cerrar su viaje en EE.UU.

De acuerdo con la oficina de prensa de la Presidencia ecuatoriana, el mandatario dialogó con el responsable del BID sobre "nuevas oportunidades de inversión, crecimiento y cooperación".

El comunicado detalla que el diálogo tuvo como finalidad seguir impulsado las posibilidades de cooperación entre esta institución financiera y Ecuador, país en el que actualmente financia proyectos de estabilidad macroeconómica, energía y desarrollo social.

Durante su visita de dos días en Washington, Noboa sostuvo encuentros con diversos sectores, incluido un encuentro con el vicepresidente, J.D Vance, que fue catalogado como "positivo" por el gabinete del ecuatoriano.

Vance, habría insistido en mantener la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado en la región.

El ecuatoriano forma parte del recién creado Escudo de las Américas, un conglomerado de mandatarios de derecha que han sido catalogados como aliados de la Administración Trump.