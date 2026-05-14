EE.UU. arresta a nueve personas y decomisa 2,7 toneladas de cocaína cerca de Colombia

El operativo, realizado el pasado 8 de mayo pero revelado apenas ahora, impidió que 2,3 millones de dosis "potencialmente letales" de la droga llegaran "a las calles estadounidenses", aseveró la Guardia Costera en un comunicado.

En esta ocasión, las autoridades norteamericanas pidieron a los barcos detenerse, a diferencia de los bombardeos que han realizado desde septiembre de 2025, por órdenes del presidente Donald Trump, contra presuntos narcotraficantes en lanchas, lo que ha dejado cerca de 190 personas muertas y casi sesenta naves atacadas.

La tripulación del equipo Cutter Tahoma de la Guardia Costera frenó de manera simultánea a los tres buques sospechosos de traficar un total de 6.085 libras de cocaína, luego de desplegar dos pequeños barcos y un helicóptero del escuadrón táctico para decomisos, según la nota informativa.

Uno de los tres barcos sospechosos no obedeció las órdenes, por lo que los agentes estadounidenses dispararon desde el aire contra los motores, lo que provocó que los presuntos traficantes saltaran al mar, aunque los oficiales los rescataron tras arrojarles flotadores salvavidas.

El equipo del Tahoma aprehendió a nueve sospechosos traficantes y después "hundió los barcos como un peligro a la navegación", agregaron las autoridades.

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"Este decomiso previno que un número significativo de narcóticos ilegales alcanzara las costas estadounidenses, y el trabajo en equipo refleja la misión de la Guardia Costera de proteger a nuestra nación y salvar vidas", declaró el comandante Nolan Cuevas del equipo del Tahoma.

Con este operativo, 8.185 libras de narcóticos (unas 3,7 toneladas) han sido confiscados, con un valor estimado en 61,6 millones de dólares, que dicha tripulación descargará en el Puerto Everglades, en Florida.

La Guardia Costera reportó el decomiso de más de 511.000 libras de cocaína (231,7 toneladas) en 2025, más de tres veces el promedio anual, al señalar que un 80 % de las incautaciones de drogas dirigidas a Estados Unidos ocurren en el mar.