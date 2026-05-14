EE.UU. retirará cargos por corrupción contra magnate indio tras contratar abogado de Trump

Según el rotativo, el nuevo abogado del magnate, Robert J. Giuffra Jr., mantuvo el mes pasado una reunión con la fiscalía en la que ofreció un acuerdo por el que Adani invertiría 10.000 millones de dólares y crearía 15.000 puestos de trabajo en Estados Unidos a cambio de que se retiraran los cargos en su contra.

Durante esa reunión, celebrada en la sede del Departamento de Justicia, en Washington, la defensa también presentó un centenar de diapositivas ante los fiscales en las que sostenía que la acusación carecía de pruebas básicas y de jurisdicción.

De acuerdo con el diario, los fiscales comunicaron posteriormente a la defensa que la inversión propuesta no influiría en la resolución del caso, aunque la oferta habría recibido una respuesta favorable de un alto funcionario del Departamento de Justicia.

El fundador del conglomerado Adani Group fue acusado de fraude en noviembre de 2024, al final de la Administración de Joe Biden (2021-2025), por un supuesto plan para pagar 250 millones de dólares en sobornos a altos cargos del Gobierno indio con el fin de obtener contratos de energía solar y ocultarlo a inversores estadounidenses, algo que el magnate niega.

El multimillonario, considerado un aliado clave del primer ministro indio, Narendra Modi, ya se vio envuelto en una crisis de reputación en 2023, cuando la firma de inversión estadounidense Hindenburg Research acusó a su conglomerado de manipulación bursátil y fraude, lo que provocó un desplome histórico de sus acciones.