El banco digital Nubank gana un 41 % más en el primer trimestre de 2026

El banco, con sede en Brasil y presente también en México y Colombia, reportó ingresos de 5.315 millones de dólares en los tres primeros meses de 2026, un aumento interanual del 42 %, según el balance financiero.

El fundador y CEO de Nubank, David Vélez, dijo en declaraciones citadas en el informe que los resultados eran "fuertes", celebró el crecimiento en México y colocó la incorporación de la inteligencia artificial como máxima prioridad del banco.

La cartera total de crédito también creció, y llegó a los 37.200 millones de dólares, un 40 % más que en el mismo periodo del año pasado.

Asimismo, el número de clientes alcanzó los 135,2 millones en este periodo, un aumento del 14 % interanual.

De estos, 115 millones se ubican en Brasil, el principal mercado del banco, seguidos por los 15 millones de México y los cinco millones de Colombia.

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Por otra parte, la morosidad de entre 15 y 90 días fue del 5 %, frente al 4,8 % de hace un año.