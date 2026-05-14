El CAC-40 sube un 0,93 % empujado por las buenas perspectivas en los semiconductores

El CAC-40 finalizó en 8.082,27 puntos en una jornada de actividad relativamente baja en que cambiaron de manos activos por valor de 2.935 millones de euros.

El índice acumula un retroceso del 1,55 % en la última semana y del 3,04 % en un mes. Desde el 1 de enero, el balance del mercado francés es también negativo (-0,92 %).

Entre los valores, el gran protagonista del día en el selectivo francés fue el fabricante de microchips STMicroelectronics, que avanzó un 5,39 %, propulsado por las noticias que llegaban de China.

En particular las que avanzaban que Estados Unidos han autorizado la venta a China de uno de los microchips más potentes de Nvidia, el H200, sobre las que había restricciones hasta ahora.

El miércoles, STMicroelectronics ya había dado un salto del 9,79 % y había estado igualmente en cabeza del CAC-40.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este jueves también tuvieron un comportamiento particularmente positivo el fabricante automovilístico Stellantis, que ganó un 3,32 %, la sociedad de programas informáticos para las empresas Dassault Systèmes (2,83 %) y el gigante del lujo LVMH (1,89 %).

En el otro extremo, las caídas fueron pocas y de escasa magnitud. Las mas pronunciadas fueron las de la cadena de distribución Carrefour (-0,41 %), la del fabricante de aviones Airbus (-0,40 %), el grupo de equipos de electrónica para la aeronáutica y la defensa Thales (-0,31 %) y la energética Engie (-0,22 %).