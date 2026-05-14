El Gobierno de Panamá no negociará con las pandillas para apaciguar la ola de violencia

Según las estadísticas del Ministerio Público (MP, Fiscalía) en abril pasado se registraron 62 homicidios en Panamá, cerca del doble frente a los 34 del mismo mes del año pasado, mientras que en marzo fueron 53, un 20 % más que igual período del 2025.

Las dos principales pandillas de Panamá, de las "más de 180" que hay en el país, estarían tras esta ola de homicidios, según dijo a mediados de marzo pasado el director de la Policía Nacional (PN), Jaime Fernández.

El control territorial, el reclutamiento de nuevos miembros o la venganza por el "tumbe" o robo de droga entre las mismas pandillas son los motores que están alimentando una violencia que se ve cuando ciudadanos inocentes que "están en un restaurante, que están en una escuela, son víctimas de estas balaceras", como ha ejemplificado el propio presidente panameño este jueves durante su conferencia de prensa semanal.

Es una situación que "preocupa" a las autoridades, que hacen "lo que se puede hacer para controlar el entorno nacional y brindar mayor seguridad, pero el comportamiento de cada pandilla respecto del negocio de administración y tráfico ilícito estupefaciente no le compete al gobierno".

"Yo no me voy a sentar, o el ministro de seguridad, (no) se va a sentar con el jefe de la pandilla X a negociar" la pacificación de las calles, "eso no es posible", declaró Mulino, un exministro de Seguridad Pública.

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El Estado enfrenta a los grupos criminales "de distintas maneras: inteligencia, recursos, policía, etc.", y también reforzando "la acción dentro de las cárceles, donde hay toda una estructura montada para organizar desde allí lo que pasa afuera", afirmó.

Mulino destacó la importancia de que el sistema de justicia aplique medidas cautelares acordes con la "altísima peligrosidad" de los pandilleros u operadores del narcotráfico que son capturados por la Policía y la Fiscalía, en el marco de investigación que pueden tomar años para colectar evidencias que lleven a estas aprehensiones.

El comentario lo hizo a raíz de que es común que los jueces de garantías apliquen medidas vistas como laxas - casa por cárcel por ejemplo - a sindicados de ser jefes de pandillas o sicarios.

"Vamos a proceder como hay que proceder para defender a la casi totalidad de ciudadanos panameños, que no son maleantes, no son narcotraficantes, y pueden ser víctimas del actuar irresponsable de estas pandillas, que son muchas, y eso es producto de una sola cosa: el incremento en la producción (en el sur del continente) de cocaína, principalmente, y el uso de nuestros mares y territorios para moverla hacia el Norte", agregó Mulino.

Las pandillas en Panamá son operadores del narcotráfico, encargándose de mover los alijos que llegan del sur del continente y tienen como destino Estados Unidos y Europa. Parte de ese trabajo se paga con droga.