El IICA y Colombia acuerdan dar mayor impulso a la innovación y la productividad agrícola

"El gobierno colombiano y el IICA han consolidado una alianza orientada a impulsar la llegada al campo del conocimiento y la innovación, a las que consideramos las herramientas centrales para construir una agricultura más sostenible, inclusiva y responsable con el ambiente", dijo este jueves en un comunicado el director general del IICA, Muhammad Ibrahim.

El IICA informó que Ibrahim se reunió en Bogotá con el vicecanciller de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, con quien analizó la importancia de la cooperación internacional para afrontar los desafíos de la actividad agropecuaria, que es uno de los principales motores del desarrollo económico y social de Colombia.

"El sector agropecuario de Colombia tiene un potencial enorme de crecimiento, porque cuenta con una extraordinaria riqueza de recursos naturales, un sector privado dinámico y un andamiaje institucional sólido, compuesto por entidades estatales comprometidas", afirmó Ibrahim.

Por su parte, el vicecanciller Jaramillo destacó la cooperación internacional que durante años brindó el IICA a Colombia en beneficio de las comunidades rurales, el combate a la pobreza y el desarrollo agrícola.

"Para el gobierno colombiano el desarrollo rural es una prioridad. En consecuencia, el IICA es el socio perfecto, no sólo para desarrollar una visión más moderna del sector, sino también para implementar acciones responsables con el manejo de la tierra y la construcción de mejores capacidades para quienes viven en el campo”, dijo el vicecanciller.

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El IICA es el organismo internacional especializado en agricultura del Sistema Interamericano y tiene como fin lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional en América y el Caribe.