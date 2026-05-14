El nuevo Gobierno húngaro condena ataque ruso en Transcarpatia y convoca al embajador ruso

“El Gobierno húngaro condena profundamente los ataques contra la región donde viven también húngaros”, dijo Magyar anoche al margen del primer consejo de ministros de su Gabinete, celebrado en Ópusztaszer, en el centro del país.

La ministra de Exteriores, Anita Orbán, convocó al embajador de Rusia en Budapest para pedir explicaciones sobre las agresiones contra varias localidades de la región.

Según la prensa húngara, es la primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022 que el Gobierno magiar protesta de esta forma contra un ataque ruso sucedido en el país vecino.

También el presidente de Hungría, Tamas Sulyok, y el portavoz parlamentario del hasta ahora gobernante partido Fidesz, Gergely Gulyás, condenaron los ataques rusos.

El líder de Fidesz, el ultranacionalista Viktor Orbán, que gobernó Hungría durante 16 años desde 2010, fue durante años el principal aliado de Rusia en la Unión Europea (UE).

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció a Magyar por sus declaraciones y destacó en su mensaje nocturno de anoche que se necesita una "posición común" para terminar con la guerra.

Hasta el inicio de la guerra, vivían en Ucrania unas 150.000 personas de origen húngaro y la región de Transcarpatia apenas había sido atacada por Rusia.

El partido de Magyar, el Tisza, ganó las elecciones legislativas del pasado 12 de abril, con una amplia mayoría cualificada, poniendo así fin a la denominada "democracia iliberal" de Orbán.