El presidente español intervendrá el lunes ante la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra

Sánchez intervendrá en esta asamblea una semana después del operativo encabezado por España ante la crisis del brote de hantavirus que afectó al crucero MV Hondius, cuyos pasajeros desembarcaron en el puerto tinerfeño de Granadilla, en el archipiélago español de las Canarias (Atlántico).

El operativo fue seguido sobre el terreno por el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Guebreyesus, quien se reunió dos veces en los últimos días con el jefe del Ejecutivo español en el Palacio de la Moncloa.

Tedros, en rueda de prensa conjunta con el presidente Sánchez el pasado martes, elogió la gestión que ha hecho España de esta crisis, y el mandatario español mostró su orgullo por ello y resaltó también la relevancia internacional que para el país tiene lo que consideró un éxito.

El presidente del Gobierno tendrá oportunidad de hacer hincapié en esa labor en su intervención ante la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, que reúne a los 192 Estados miembro de la OMS.