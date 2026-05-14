FMI acuerda con Barbados un préstamo de 260 millones de dólares para blindar su economía

"El pacto proporcionaría un seguro frente a las perturbaciones externas, al tiempo que seguiría afianzando la estabilidad macroeconómica y respaldando las reformas en el marco del Plan BERT 2026, de origen nacional", explicó en un comunicado el jefe de la misión del FMI en Barbados, Michael Perks.

El acuerdo, que aún está sujeto a la aprobación en junio del Directorio Ejecutivo del FMI, tiene como objetivo proporcionar a Barbados protección financiera frente a perturbaciones externas, al tiempo que respalda el programa de reformas económicas en curso del país en el marco del Plan de Recuperación y Transformación Económica de Barbados 2026 (BERT 2026).

Según el FMI, el nuevo programa representa la siguiente fase de los esfuerzos de reforma económica de Barbados, desplazando el enfoque de la estabilización y la recuperación hacia la transformación a largo plazo, la resiliencia y el crecimiento inclusivo.

"La última fase del Plan BERT se centra en la transformación económica, haciendo hincapié en impulsar la productividad y la competitividad, reforzar la sostenibilidad fiscal, profundizar los mercados financieros, fortalecer el capital humano y mejorar la resiliencia climática", añadió Perks.

El FMI señaló que Barbados inicia el convenio propuesto desde una posición de mayor estabilidad macroeconómica, con un crecimiento económico estimado en el 2,7 % para 2025, impulsado en gran medida por el turismo, la construcción y los servicios empresariales.

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La inflación se moderó hasta situarse en una media del 0,9 %, mientras que las reservas internacionales brutas se mantuvieron sólidas, situándose en aproximadamente 1.500 millones de dólares estadounidenses a finales de 2025, lo que equivale a unos seis meses de importaciones.

Los resultados fiscales también se mantuvieron sólidos, con un superávit primario fiscal que alcanzó el 4,2 % del PIB durante el ejercicio fiscal 2025/26.

A pesar de las perspectivas positivas, el FMI advirtió de que Barbados sigue siendo vulnerable a las incertidumbres mundiales, entre ellas el aumento de los precios de las materias primas, la incertidumbre política y la amenaza de desastres naturales.

"Se espera que las condiciones externas se normalicen a partir de entonces, pero las perspectivas siguen estando sujetas a una incertidumbre inusualmente alta, con riesgos sesgados a la baja", apuntó el organismo.

Se espera que el SBA propuesto respalde la disciplina fiscal continuada, al tiempo que permite al Gobierno mantener las inversiones en infraestructura, resiliencia climática y protección social.

El equipo del FMI visitó Barbados del 4 al 14 de mayo en el marco de la Consulta del Artículo IV de 2026 del país y de las conversaciones en torno al nuevo programa de reformas BERT 2026.

Perks agradeció a las autoridades de Barbados el "diálogo constructivo y franco sobre políticas" durante su estancia en el país caribeño.

En 2023, el FMI alcanzó un acuerdo "a nivel personal técnico" para que Barbados recibiera 75 millones de dólares y en 2022 Barbados fue el primer país del mundo en acceder al programa del nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad.

Asimismo, el FMI aprobó en octubre de 2018 un acuerdo de 290 millones de dólares con Barbados, que finalizó en septiembre de 2022 y que tuvo el objetivo de ayudar a que la deuda fuera sostenible y a mejorar las perspectivas de crecimiento del país.