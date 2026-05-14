FMI ve que el bache económico global por guerra de Irán se agudiza, aunque moderadamente

"Claramente nos estamos alejando del escenario (económico) de referencia para dirigirnos hacia el adverso", aseguró este jueves en rueda de prensa la portavoz del FMI, Julie Kozak, que matizó que un par de elementos muestran que el avance del deterioro económico está siendo parcialmente mesurado.

En su último Informe de Perspectivas Global (WEO) de abril el FMI esbozó tres escenarios progresivos ligados a la duración del conflicto y estableció que si el cierre del estrecho de Ormuz persistía hasta el inicio del verano, los estragos se agudizarían y se entraría en una segunda fase de daño económico más adverso.

El organismo considera que, aunque el precio medio del barril de crudo se ha incrementado en unos 10 dólares con respecto a la referencia de marzo que empleó en el WEO, los otros dos canales de transmisión del daño económico derivado de la guerra no han registrado grandes sacudidas.

Kozak afirmó que la prolongación del conflicto ya ha empeorado desde abril las perspectivas de inflación, aunque puntualizó que solo a corto plazo.

"Cuando miramos la perspectiva a medio plazo aún vemos las expectativas de inflación, especialmente en las economías desarrolladas, bien ancladas", explicó.

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"Y en cuanto al tercer canal, que son las condiciones financieras, éstas siguen siendo bastante acomodaticias", puntualizó Kozak.

El escenario base que dibujó el FMI en abril arroja un crecimiento mundial de en torno al 3,1 % en 2026 (dos décimas menos que en la previsión anterior a la guerra), con una inflación global cercana al 4,4% en 2026.

Sin embargo, si el cierre de Ormuz persiste más allá de junio, el organismo cree que el crecimiento caería a alrededor del 2,5% y la inflación subiría al 5,4%, la expansión económica se reduciría al 2 % y la subida de precios sobrepasaría el 6 % para 2027 si la guerra se enquista aún más.