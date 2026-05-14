FMI y Argentina se verán próxima semana para desbloquear otros 1.000 millones de dólares

"La próxima semana se celebrará una reunión con la junta directiva (del FMI). Tras la aprobación por parte de la junta, podrá efectuarse un desembolso de 1.000 millones de dólares", explicó en rueda de prensa en Washington la portavoz del FMI, Julie Kozack.

La reunión está ligada al acuerdo para la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) anunciado el pasado 15 de abril.

Con este monto, Buenos Aires habría accedido ya a unos 15.000 millones de dólares dentro del programa de financiación a 48 meses acordado con el FMI en abril de 2025, por un total de 20.000 millones de dólares.

Kozack insistió, además, en que el plan de estabilización del Gobierno de Javier Milei "continúa arrojando resultados importantes" y sostuvo que factores como la reciente mejora de la calificación crediticia de Argentina por parte de la agencia Fitch Ratings evidencian que las reformas han cobrado aún más impulso.

También reiteró que el FMI valora muy positivamente el compromiso de Buenos Aires con su objetivo de "déficit cero".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Las autoridades han demostrado un compromiso firme e inquebrantable con un ancla fiscal de equilibrio cero. Dicha ancla fiscal -como ya hemos comentado aquí anteriormente- es, a nuestro juicio, un elemento crítico para apuntalar el descenso de la inflación y para restaurar la confianza y la estabilidad macroeconómica en Argentina", concluyó la portavoz.