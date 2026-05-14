Francia captura un barco entre Guayana y Brasil con cerca de tres toneladas de cocaína

Fuentes concordantes citadas por France Info indicaron este jueves que el navío y los miembros de la tripulación deben ser conducidos hasta la isla francesa de Martinica.

La droga será destruida allí mientras que las personas detenidas serán entregadas a la justicia y quedarán bajo arresto durante un máximo de 96 horas.

Esta incautación se ha producido apenas un mes después de otra operación dirigida por las autoridades francesas frente a las costas de Martinica, cuando fue interceptada otra embarcación con más de 500 kilos de cocaína.

En 2025, Francia se incautó de 36 toneladas de cocaína en el Caribe, tras las 28 toneladas del ejercicio anterior a ese.