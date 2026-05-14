Gazatíes pintan un mural de Lamine Yamal: "Derrotaron a Israel y al Real Madrid"

"Derrotaron a Israel y también al Real Madrid. Y para nosotros, es un orgullo ser seguidores del Barcelona", dice a EFE el gazatí Amir Badah, de 18 años, frente a este mural.

En el dibujo se ve al culé, alzando la bandera como hizo el lunes durante la rúa de los jugadores del Barça tras ganar la Liga, y en sobre la franja blanca de la enseña palestina hay escrito un "Love you" ('te queremos'), con un corazón rojo.

"Gracias a Dios, el Barcelona no solo izó la bandera; revivió la causa palestina y su mensaje es para todos, jóvenes y mayores", continuó Badah, que aseguró que el gesto del '10' causó gran alegría en Gaza.

"La mayoría seguimos la Liga Española y la mayoría amamos al Barcelona. Somos aficionados apasionados", continúo.

Tras ese gesto, ante unos 750.000 aficionados que tiñeron de azulgrana las calles de Barcelona, el gobierno israelí ha respondido acusando hoy jueves a Yamal de antisemita.

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"Quien apoya este tipo de mensajes debe preguntarse: ¿se considera esto humanitario? ¿Es esto moral?", escribió en X el propio ministro israelí de Defensa, Israel Katz, quien añadió que no guardará silencio frente a lo que calificó como "incitación contra Israel y contra el pueblo judío".

Katz también expresó su expectativa de que el FC Barcelona se desmarque de los hechos y deje claro que no hay lugar "para la incitación ni para el apoyo al terrorismo".

La Franja de Gaza lleva desde hace siete meses sumida en un alto el fuego irreal -tras más de 72.000 muertos-, con ataques aún diarios del Ejército israelí, la mayoría de sus dos millones de habitantes desplazados o viviendo en tiendas y sin una solución real a corto plazo que resuelva la ocupación y la presencia de tropas israelíes en más de la mitad de este enclave costero cercado.