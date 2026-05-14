Gianinna Maradona sufre "crisis" por emisión de video de autopsia de su padre en el juicio

El video fue reproducido por el neurocirujano y médico de cabecera del astro, Leopoldo Luque, quien este jueves hizo uso de su derecho a la declaración espontánea por sexta vez en lo que va del proceso.

Es habitual que Luque acompañe sus declaraciones, dedicadas a responder argumentos de los testigos, con presentaciones en las que exhibe conversaciones de mensajería instantánea, bibliografía médica o fragmentos del expediente.

En esta ocasión, Luque exhibió un video de la autopsia de Maradona con el objetivo de demostrar que los peritos habían arribado a un diagnóstico conclusivo sobre la causa de muerte del ídolo en plena ejecución del procedimiento forense.

El vídeo había sido reproducido en otras ocasiones -incluido en la audiencia de este jueves-, aunque siempre con previo aviso a los familiares presentes, quienes no han visto las imágenes y que cada vez que se muestran videos o fotos sensibles, salen de la sala.

Tras la emisión de los primeros segundos del material, Gianinna Maradona se levantó intempestivamente de su asiento e insultó a Luque antes de retirarse. Detrás de ella salió su mejor amiga y su abogado, Fernando Burlando.

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Después de pedir disculpas, Luque procedió con su exposición pero fue interrumpido por Burlando, quien, al regresar a la sala, comunicó que Gianinna se encontraba "en crisis" y pidió "suspender la audiencia hasta que la víctima se reponga".

"Pueden llamar a un médico para evaluar el estado psicofísico de la víctima", agregó el abogado, ante lo cual uno de los imputados, el médico clínico Pedro Di Spagna, se ofreció a asistir a Gianinna, aunque su ofrecimiento fue ignorado.

El pedido de Burlando fue aceptado por los jueces del tribunal, quienes decidieron suspender la audiencia hasta el martes.

Previo a este incidente, la audiencia había comenzado con la declaración de Mario Schiter, médico especialista en cuidados intensivos que trató a Maradona en el pasado y que afirmó durante su testimonio que "con diuréticos y dieta" se podría haber evitado su muerte.

El ídolo argentino falleció el 25 de noviembre de 2020 por causa de un "edema agudo de pulmón en un paciente con una miocardiopatía crónica reagudizada por la insuficiencia cardíaca", según la autopsia.

Schiter, que participó de aquella autopsia, destacó que la acumulación de líquido que presentaba el exfutbolista cuando falleció no se produce en horas, sino en el transcurso de "varios días".