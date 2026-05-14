Gobierno de Chile nombra a la nueva dirección de Codelco, la mayor cuprífera del mundo

Fontaine, que sustituirá a Máximo Pacheco al frente de la minera a partir del próximo 26 de mayo, es un conocido economista de la Universidad Católica de Chile, asesor de empresas y exmiembro de la Convención Constituyente que en 2022 redactó una fallida propuesta de nueva Constitución.

El nombramiento se produce en un momento clave para la cuprífera, que tiene como desafíos revertir la caída en la producción, mitigar el aumento de costos operacionales y de deuda, fortalecer el gobierno corporativo y finalizar el retraso de varios proyectos estructurales.

"Nuestra misión es asegurar la viabilidad y eficiencia de la mayor empresa del país. Para ello, implementaremos una gestión financiera rigurosa a partir de los nuevos directores que se incorporan a la compañía", indicó en un comunicado el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

El secretario de Estado indicó además que una de las principales tareas de la nueva dirección será "realizar una profunda revisión financiera, tras detectarse varios proyectos en que sus presupuestos originales se han multiplicado, lo cual se considera una señal de alerta".

Junto a Fontaine, Kast también nominó a Luz Granier y Alejandro Canut de Bon como nuevos integrantes del directorio.

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El anuncio coincide con un alza histórica en el precio del metal rojo, que el miércoles alcanzó un nuevo récord (6,39 dólares la libra) en la Bolsa de Metales de Londres debido a distintos factores que están tensionando la oferta global.

El cobre es considerado "el cobre de Chile" y se calcula que por cada centavo que sube, el país recibe entre 30 y 40 millones de dólares adicionales en impuestos.

Codelco, que fue nacionalizada en 1971 por el expresidente socialista Salvador Allende, alcanzó en 2025 una producción total de 1,4 millones toneladas, contando sus participaciones en los yacimientos El Abra, Anglo American Sur y Quebrada Blanca, y entregó al fisco chileno 1.778 millones de dólares.

El objetivo de la minera, que busca también convertirse en uno de los principales actores de la industria del litio, es recuperar en 2030 las 1,7 millones de toneladas producidas en 2019.

Las menores leyes del mineral por el envejecimiento de los yacimientos, los retrasos en proyectos clave y distintos accidentes operacionales han afectado el rendimiento de la cuprífera, que en 2023 registró su producción más baja en 25 años.

En sus dos intentos anteriores por llegar a La Moneda, Kast prometió privatizar Codelco, algo que finalmente no incluyó en el programa electoral con el que ganó la Presidencia en diciembre, aunque se ha mostrado muy crítico con la gestión de la minera.

En ese sentido, el ministro Mas aseguró este jueves en el mismo comunicado que se debe "avanzar en la apertura de la cuprífera hacia el trabajo conjunto y de colaboración con el mundo privado".

"Para que Chile sea una verdadera potencia minera, Codelco debe establecer alianzas comprendiendo la relevancia que el trabajo con el sector privado tiene para el futuro de la empresa", agregó.