Guatemala entrega a Honduras a hija de líder del cartel Los Valle acusada de 3 asesinatos

La mujer, de 33 años, fue detenida gracias a la coordinación internacional entre agentes hondureños y sus homólogos guatemaltecos, indicó un comunicado de la Policía Nacional de Honduras.

En el operativo de captura y traslado participaron unidades de Interpol, la Unidad Nacional Antisecuestros, la Dirección Policial de Investigaciones, la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET).

La organización de Los Valle fue calificada en 2015 por el Departamento del Tesoro de EE.UU. como una de las estructuras de narcotráfico "más prolíficas" de Centroamérica.

El portavoz de la Policía hondureña, Wilber Mayes, explicó que tras una labor de vigilancia y persecución se concretó el arresto y la posterior entrega en el punto fronterizo de Corinto.

La hondureña es originaria del departamento de Copán, al oeste de Honduras, zona de influencia histórica de la organización criminal, pero residía en Guatemala para evadir la justicia.

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Durante el arresto se decomisaron varios teléfonos móviles que serán sometidos a peritajes para fortalecer las investigaciones sobre las actividades de la estructura delictiva.

La mujer será trasladada a Tegucigalpa, la capital de Honduras, para comparecer ante un Juzgado con Jurisdicción Nacional, donde enfrentará el proceso judicial por los tres asesinatos.

Su padre, Miguel Arnulfo Valle, y su tío Luis Alfonso, líderes de la estructura criminal, fueron condenados en septiembre de 2017 a 23 años de prisión en Estados Unidos por tráfico ilícito de drogas.

Además, otra de sus tías, Digna Azucena Valle, cumplió condena por delitos relacionados al tráfico de drogas en Florida hasta 2018 tras colaborar con la Fiscalía estadounidense.

Según las investigaciones de InSight Crime, Los Valle han usado como base la frontera con Guatemala para asegurar su posición como intermediario clave de redes mexicanas, colombianas y guatemaltecas para el transporte de drogas, y durante años fueron "un contacto importante para el tránsito de la cocaína producida en Suramérica y los distribuidores mexicanos, especialmente el cartel de Sinaloa".