Iglesia pide celebrar próximos comicios de Paraguay sin "excesos que dañen la convivencia"

"Que las legítimas diferencias y contiendas electorales se desarrollen sin divisiones y descalificaciones estériles, ni excesos que dañen la convivencia nacional, fortaleciendo más bien la cultura democrática", dijo el arzobispo de Asunción, cardenal Adalberto Martínez, durante la lectura de su homilía en un tedeum por los 215 años de la independencia de Paraguay.

Asimismo, Martínez indicó que los paraguayos están llamados a "vivir" las elecciones, que calificó como un "importante momento democrático", con respeto, responsabilidad y espíritu patriótico.

Por otro lado, el cardenal paraguayo llamó "revitalizar" el país mientras criticó "la persistencia de vicios que corroen el tejido social", como la corrupción, el clientelismo, la malversación de recursos públicos y la mala práctica de la justicia", hechos que, afirmó, "en algunos casos representan una degradación ética que margina aún más a los sectores más desprotegidos".

Paraguay renovará en las próximas elecciones los cargos de los intendentes (alcaldes) y los miembros de las juntas municipales de los 262 distritos del país y de Asunción, la capital del país, para el período 2026-2031.

Pero antes, el 7 de junio se producirán los comicios internos simultáneos de los partidos, movimientos políticos y concertaciones, de las que saldrán los candidatos para las municipales, un paso previo establecido en el Código Electoral Paraguayo.

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El Tribunal Superior de Justicia Electoral habilitó en diciembre pasado a 65 organizaciones políticas para las elecciones municipales.