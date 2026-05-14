Informe advierte que economías ilegales aceleran la violencia y destrucción en la Amazonía

En el informe 'Proteger la Amazonía', el grupo de análisis alerta sobre la expansión de redes criminales en territorios amazónicos de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela, donde el narcotráfico se combina cada vez más con la minería ilegal, la tala, el tráfico de fauna, el control de rutas fluviales y el acaparamiento de tierras.

También advierte de la creciente expansión de grupos criminales brasileños hacia países vecinos para controlar cadenas de suministro y rutas del tráfico ilegal.

"Aprovechando la debilidad de la gobernanza, estos grupos se adentran en la selva protegida en busca de nuevas rutas para el narcotráfico y zonas para la minería ilegal, dejando una huella profunda y, en ocasiones, irreparable en el medio ambiente", señala el informe.

En ese sentido, indica que "para frenar" la situación los gobiernos deben intensificar su cooperación y trabajar estrechamente con las comunidades indígenas" y, además, menciona que los compradores internacionales de materias primas "también desempeñan un papel fundamental para garantizar que las cadenas de suministro globales no se beneficien de la destrucción de la Amazonía".

Uno de los aspectos que el informe aborda con mayor énfasis es que la violencia en la Amazonía ya no se limita a enfrentamientos armados visibles, sino que ahora se manifiesta mediante control territorial, amenazas, reclutamiento forzado y desplazamientos silenciosos de comunidades indígenas y campesinas.

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Los grupos criminales imponen sus reglas, cobran extorsiones, controlan el transporte fluvial y deciden quién puede entrar o salir de determinados territorios, lo que ha llevado a muchas comunidades indígenas a vivir bajo un régimen de miedo permanente. Denunciar estas prácticas resulta prácticamente imposible debido a la ausencia del Estado y al temor a represalias armadas, según el informe.

La situación es especialmente crítica en regiones fronterizas como la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, donde organizaciones criminales aprovechan la limitada cooperación judicial y policial para moverse entre jurisdicciones.

El informe también pone el foco en un fenómeno poco tratado hasta ahora: el creciente reclutamiento de jóvenes indígenas por parte de redes criminales que ofrecen dinero, protección o acceso a bienes básicos en regiones donde el Estado apenas tiene presencia.

Según el análisis, muchas comunidades amazónicas están expuestas a la pobreza, el aislamiento y la falta de oportunidades, factores que facilitan la penetración del crimen organizado.

Además, las mujeres indígenas están entre las principales víctimas de explotación sexual, trata y violencia asociada a campamentos mineros ilegales y corredores del narcotráfico.

La investigación sostiene que, en varios territorios, las organizaciones criminales ya sustituyen al Estado al imponer sistemas paralelos de "seguridad", justicia y control económico.

El informe señala que la economía criminal amazónica se volvió mucho más sofisticada y rentable en los últimos años.

Aunque el narcotráfico sigue siendo una actividad central, el oro ilegal se ha convertido en uno de los principales motores de violencia y destrucción ambiental en la Amazonía, ya que genera ganancias rápidas, facilita el lavado de dinero y requiere menos infraestructura que el tráfico de cocaína.

La minería ilegal también provoca contaminación por mercurio, destrucción de ríos y disputas armadas por el control de territorios en países como Brasil, Perú y Venezuela, donde grupos armados controlan minas ilegales y corredores de comercialización.

El informe advierte que grupos criminales aprovechan vacíos legales y la corrupción institucional para infiltrar cadenas comerciales aparentemente legales, lo que permite que el oro extraído ilegalmente se mezcle con la producción formal y llegue a los mercados internacionales.

La tala ilegal y el tráfico de madera también aparecen como fuentes crecientes de ingresos para organizaciones armadas, al igual que el acaparamiento de tierras para ganadería extensiva.

En la Amazonía colombiana, por ejemplo, el informe describe cómo la construcción de carreteras ilegales y la expansión ganadera avanzaron tras la desmovilización de las FARC en 2016, en medio de disputas entre nuevos actores criminales.

Las mismas redes pueden participar simultáneamente en narcotráfico, minería ilegal, tráfico de fauna y deforestación, utilizando las mismas rutas, estructuras financieras y sistemas de corrupción.

"La destrucción ambiental y el crimen organizado son hoy fenómenos inseparables", señala.

El estudio cuestiona las estrategias centradas en militarizar la Amazonía y advierte que las operaciones militares temporales suelen desplazar a los grupos criminales de un territorio a otro sin desmantelar las economías ilícitas.

Además, según el documento, esas medidas estatales terminan agravando la desconfianza de las comunidades indígenas hacia las autoridades.

Organizaciones indígenas amazónicas han pedido a la ONU evitar respuestas excesivamente militarizadas y priorizar mecanismos de protección territorial y fortalecimiento comunitario.

Para International Crisis Group, la principal debilidad de los Estados en la Amazonía es la falta de presencia institucional sostenida, reflejada en la ausencia de sistemas judiciales operativos, servicios básicos, infraestructura y alternativas económicas legales en muchas regiones.

"La protección de la Amazonía depende también de reducir la violencia y fortalecer la gobernanza", señala el informe, que advierte que la región podría acercarse a un "punto de no retorno" ambiental si la expansión de las economías ilegales continúa al ritmo actual.

En el informe se recomienda reforzar la cooperación regional, mejorar la trazabilidad de minerales y madera y ampliar la protección de los territorios indígenas, al considerar que la crisis amazónica ya no puede entenderse solo como un problema ecológico.