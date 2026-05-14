Irán permite el tránsito por Ormuz de buques chinos, según medios iraníes

"Tras la decisión de la República Islámica se autorizó a varios buques chinos atravesar el estrecho de Ormuz siguiendo los protocolos iraníes", indicaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria.

Los dos medios de comunicación citaron fuentes informadas de la situación y no ofrecieron más detalles.

La República Islámica bloqueó el estratégico paso poco después del inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, lo que ha detenido la circulación de petroleros y provocado la subida de precios de los combustibles.

Al mismo tiempo, Teherán insiste en que permite el paso de buques que sigan las rutas establecidas por la Armada iraní y tiene la intención de formalizar el cobro por el tránsito por el estratégico estrecho con la aprobación de un proyecto de ley.

A pesar de que la ley no ha sido aprobada, el Banco Central del país anunció a finales de abril que ya estaba recibiendo pagos de buques por transitar por Ormuz.

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Estados Unido ha reaccionado al bloqueo de Ormuz con el cerco de los puertos y buques iraníes.

El anuncio del paso de los buques chinos coincide con la visita de Trump a China, uno de los principales aliados de Irán y que recibe el 90 % de las exportaciones de crudo iraní.