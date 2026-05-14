Israel y Líbano tienen negociaciones "productivas" y buscan seguir el viernes, dice EE.UU.

"Tuvimos una jornada de conversaciones productivas y positivas" que se alargaron durante ocho horas, detalló a EFE un alto cargo del Departamento de Estado estadounidense. "Esperamos continuar mañana (viernes) y tener más novedades que compartir entonces", agregó el funcionario.

Ambas delegaciones iniciaron este jueves una tercera ronda de negociaciones de paz en la capital estadounidense, después de que Beirut advirtiera de que los recientes ataques israelíes socavan el alto el fuego que acordaron el pasado abril.

La delegación libanesa está formada por la embajadora del Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh, y el enviado especial Simon Karam, mientras que del lado israelí están el embajador Yechiel Leiter y el viceasesor de Seguridad Nacional Yossi Draznin.

Estados Unidos está representado por el consejero del Departamento de Estado, Michael Needham; el embajador en Israel, Mike Huckabee, y el embajador en el Líbano, Michel Issa.

Israel y El Líbano, que no tienen relaciones diplomáticas, han celebrado hasta ahora en la capital estadounidense dos rondas previas de contactos, el 14 y el 23 de abril, que sirvieron para acordar un alto el fuego en los ataques israelíes en territorio libanés que comenzaron con el inicio de la guerra de Irán.

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Israel ha continuado bombardeando el territorio libanés desde la entrada en vigor de la tregua, mientras que el grupo chií Hizbulá, que no participa en las negociaciones, comenzó a atacar principalmente a las fuerzas presentes en el Líbano.

Al menos trece personas, la mitad de ellas niños, murieron este miércoles en bombardeos lanzados por Israel contra el sur de Líbano, donde fueron alcanzadas varias familias.

El presidente libanés, Joseph Aoun, advirtió el martes, en vísperas de la nueva ronda de negociaciones, de que los ataques israelíes "erosionan los esfuerzos para consolidar el cese de hostilidades".