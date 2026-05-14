Jurado en California comienza a deliberar en el juicio de Musk contra OpenAI

La primera fase del mediático juicio que se ha desarrollado por tres semanas en Oakland (California) está por llegar a su final.

La jueza Yvonne González Rogers, que ha tenido a cargo otros importantes juicios contra tecnológicas, ha instruido al jurado de que debe llegar a una decisión unánime.

Aunque técnicamente ya han comenzado a deliberar, los jurados examinarán lo grueso del caso hasta el próximo lunes ya que los viernes están excusados, según ha determinado la corte.

La mayor parte de la audiencia este jueves se ha usado para que se presenten los alegatos finales en un litigio en el que Musk acusa a OpenAI, sus cofundadores Greg Brockman y Sam Altman, y a la compañía Microsoft de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, alegando que le han “engañado” para que aportara cerca de 40 millones de dólares en donaciones.

Durante su declaración en el juicio, el fundador de Tesla dijo que fue "un tonto" al entregar a OpenAI 38 millones de dólares en financiación "esencialmente gratuita" en los primeros años de la empresa, fundada en 2015, para crear lo que se convertiría en una compañía de 800.000 millones de dólares.

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Este jueves el abogado principal de Musk, Steven Molo, dedicó gran parte de su tiempo a cuestionar la credibilidad de Altman y Brockman, y aseguró que los ejecutivos abandonaron la misión original de OpenAI como compañía sin ánimo de lucro cuando recibieron una financiación de 10.000 millones de dólares por parte de Microsoft, según información citada por The New York Times.

Los abogados de OpenAI han contraatacado y se han centrado en la decisión de Musk de abandonar la compañía en 2018, tras supuestamente no poder obtener el control de la empresa emergente.

También reiteraron que el magnate buscó transformar a OpenAI en una empresa con fines de lucro, de acuerdo al rotativo neoyorquino.

El equipo legal de Microsoft, que en total ha invertido unos 13.000 millones de dólares en OpenAI, también se defendió argumentando que no debería haber sido nombrado en el litigio, ya que Musk nunca se acercó al gigante tecnológico para objetar la inversión.

Los abogados defensores también han señalado que el hombre más rico del mundo ha hecho el reclamo fuera del tiempo requerido y que la batalla legal se ha hecho como un intento de obstaculizar a la competencia, tras la fundación de la compañía de inteligencia artificial xAI por parte de Musk.

La decisión del jurado será tomada como una recomendación para la jueza, que dará la decisión final en una segunda fase del juicio.