La autoridades suspenden las actividades de la Organización Tunecina de Jóvenes Médicos

La cancelación temporal fue ordenada una horas antes de que la OTJM ofreciera una rueda de prensa en la que tenía previsto presentar un estudio sobre la situación actual de la salud pública en el país, "incluida la violencia contra los profesionales del gremio y la falta de seguridad en los hospitales, factores que contribuyeron al deterioro del sistema".

La notificación de la suspensión, que argumenta "irregularidades administrativas" en el seno de la ONG, se produce nueve días después de que Abogados sin Fronteras también fuera cancelada por un período de un mes, igual que la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos (LTDH) hace poco más de dos semanas.

Tras recibir la notificación, el presidente de la OTJM, Wajih Dhokkar, aseguró, a través de un comunicado, que la ONG no ha recibido fondos públicos ni donaciones extranjeras, ya que -aseguró- sus recursos provienen "exclusivamente" de contribuciones de médicos jóvenes que la apoyan.

Pese a rechazar la medida, la OTJM aseguró que cumplirá con la orden y remitirá a la Presidencia del Gobierno todos los datos que le han sido solicitados y, una vez transcurran los 30 días, "reanudará su acción, su activismo y su defensa del sector de la salud pública, así como el derecho del ciudadano a una salud digna".

Diversas organizaciones nacionales e internacionales, sindicatos y asociaciones de la sociedad civil condenaron las suspensiones y solicitaron al Gobierno la anulación de las mismas, al considerarlas contrarias a cualquier normativa y enfocadas a silenciar voces críticas.

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La Unión Europea (UE) expresó su "preocupación" ante la situación que viven las ONG en el país y reafirmó el compromiso del bloque comunitario con Túnez, por lo que -señaló- "seguirá apoyando a su pueblo en los esfuerzos por consolidar instituciones democráticas y promover los derechos humanos".

Además, instó a las autoridades a "que restablezcan las condiciones necesarias para que el pluralismo y las voces independientes puedan contribuir al desarrollo del país".

Entre octubre y noviembre de 2025, fueron suspendidas por el mismo período alrededor de una veintena de organizaciones, también bajo el argumento de "problemas administrativos", que todas negaron.

Desde que el presidente tunecino, Kais Said, se arrogara plenos poderes en 2021, diversas entidades y organismos han denunciado un deterioro del clima de libertades y una intensificación de la represión a la disidencia y a voces críticas.