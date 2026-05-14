La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,33 %

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Telecom Argentina (+4,1 %) y BBVA Argentina (+2,3 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Bolsas y Mercados Argentinos (-2,7 %) y Ternium (-2,2 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta el 1 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a 525 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.415 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.390,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' cerró sin cambios, en 1.420 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,2 %, a 1.481,04 pesos por unidad.

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En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,5 %, a 1.418,81 pesos por unidad.