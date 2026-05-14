La bolsa de São Paulo sube un 0,72 % y rompe una racha de tres caídas

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró con 178.365 puntos en una sesión de recuperación tras tres caídas consecutivas, siendo la más aguda el miércoles, cuando retrocedió un 1,80 %.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,45 % frente al dólar, que acabó cotizado a 4,985 reales para la compra y a 4,986 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros recuperaron el humor luego de los últimos desdoblamientos del escándalo del Banco Master, extinto en noviembre del año pasado por el Banco Central de Brasil por sospechas de fraudes millonarios y ocultación de patrimonio.

La prensa brasileña filtró un audio en el que Flávio Bolsonaro llama "hermano" al antiguo dueño del Banco Master, Daniel Vorcaro, hoy en prisión, y le pide dinero para financiar una película sobre la vida de su padre.

Los agentes de bolsa reaccionaron de forma negativa, pues temen que este nuevo acontecimiento dañe las aspiraciones del senador de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

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Con todo, su desánimo no duró mucho y hoy devolvieron al Ibovespa al verde, pese a las informaciones que aseguran que la Policía Federal sospecha que recursos de Vorcaro costearon la estancia en Estados Unidos de Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio e investigado en la Corte Suprema.

En este contexto, al frente de las ganancias en el corro paulista figuraron las acciones de la siderúrgica brasileña Usiminas, con una subida del 8 %, en línea con la Companhia Siderúrgica Nacional (+4,7 %).

En la otra cara de la moneda, mal día para la agencia de viajes CVC Brasil y la red minorista Casas Bahia, que se dejaron un 15,0 % y un 9,3 %, respectivamente.

El volumen negociado en la bolsa brasileña rondó hoy los 30.000 millones de reales (6.000 millones de dólares / 5.130 millones de euros), en unos cuatro millones de operaciones.