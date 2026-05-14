La Bolsa española sube un 0,87 % por el impulso de Telefónica y la reunión de Trump y Xi

El principal índice del mercado nacional de renta variable, el IBEX 35, recuperó 154,3 puntos, hasta terminar en 17.809,2. En lo que va de año avanza un 2,9 %.
Telefónica encabezó las ganancias del IBEX después de informar de que perdió 411 millones de euros en el primer trimestre del año por la venta de sus negocios de Colombia, Chile y México.
Esto supone un 68 % menos respecto a las pérdidas del mismo periodo del ejercicio anterior por las salidas de Argentina y Perú.
Entre otros valores, la compañía de hemoderivados Grifols subió el 4,27 %; la constructora ACS, el 3,55 %, y la red de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas Cellnex, el 2,28 %.
El selectivo español abrió con subidas y mantuvo la tendencia en línea con las principales plazas de Europa, animado por el buen tono de las conversaciones entre el mandatario estadounidense y el chino.