La inflación se modera en abril en España hasta el 3,2 %

El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó este jueves los datos adelantados hace dos semanas, con la inflación subyacente (sin contabilizar la evolución de los precios de la energía y de los alimentos frescos) en el 2,8 %, una décima menos que en el mes anterior.

El grupo con mayor influencia positiva en la inflación de abril fue el del transporte, cuya tasa anual subió más de un punto, hasta el 6,5 %, debido al encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, que superaron el umbral del 15 % fijado por el Ejecutivo, por lo que las medidas fiscales permanecerán vigentes hasta el 30 de junio.

El Ministerio de Economía señala que los carburantes siguen presionados al alza por la guerra en Irán, pero insiste en que el plan de respuesta está cumpliendo su objetivo de amortiguar el impacto, ya que ha moderado la inflación de este producto en más de 16 puntos.

El grupo de la vivienda fue el que más destacó por su influencia negativa en la tasa anual del IPC. Situó su variación anual en el 1,9 %, casi dos puntos por debajo de la del mes pasado, debido al abaratamiento de la electricidad, cuyo precio cayó un 4,3 %, mientras que el gas natural descendió un 9,6 %.

Esta caída en los precios de la electricidad y del gas natural permiten iniciar la desactivación de las medidas respecto al impuesto especial sobre la electricidad y el IVA aplicable a electricidad y a gas natural, briquetas, pellets y leña, a partir del 1 de junio.

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No obstante, las medidas en el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica continuarán hasta el 30 de junio y también el resto de iniciativas sectoriales.

El precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 2,6 % interanual, una décima menos que en marzo, y los alimentos no elaborados un 4,6 %, dos décimas menos.

Dejando a un lado el ámbito alimentario, lo que más se encareció respecto a un año antes fueron los combustibles líquidos, un 51,7 %; el gasóleo, un 28,2 %; la joyería y relojes de pulsera, un 28 %; la recogida de basuras, un 26,8 %; y el transporte combinado de pasajeros, un 26,6 %.

Las mayores bajadas las registraron el transporte internacional por avión, un 18,9 %; el butano y propano, un 16,4 %; y el gas natural, un 9,6 %.

En comparación mensual, los precios de consumo aumentaron un 0,4 % respecto a marzo y los grupos con mayor repercusión positiva fueron los restaurantes y servicios de alojamiento, el vestido y calzado y el transporte.