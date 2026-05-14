La mayor empresa eléctrica de EEUU inicia preparativos para temporada de huracanes con IA

Los empleados de la Florida Power & Light Company (FPL), que suministra electricidad a 12 millones de personas en el estado, realizaron un simulacro de un huracán categoría 2 llamado Aiden en un escenario en el que impactó la mayor parte de la costa este de dicho estado para probar nueva tecnología, incluyendo IA para análisis de imágenes.

"En los últimos años, hemos visto tormentas que se forman y se intensifican muy rápido, dejando menos tiempo para que las familias y los negocios tomen decisiones importantes. El simulacro de tormenta de FPL nos ayuda a prepararnos", declaró el director ejecutivo de la organización, Armando Pimentel, en un comunicado.

El centro de mando de la compañía eléctrica monitorea una flota de drones que hace "cientos de vuelos aéreos cada día" para responder a los clientes "de manera más rápida después de un huracán", explicó la vocera de FPL, Florencia Olivera, en una entrevista con EFE.

Olivera indicó que no subestiman las afectaciones ante la próxima temporada del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, pese a que en 2025 ningún huracán tocó suelo estadounidense por primera vez en una década.

"Este es un ejercicio importante porque en la Florida, el año pasado, el 2025, no tuvimos un huracán que nos impactó directamente. Sin embargo, en el 2024 tuvimos varios huracanes que nos impactaron, incluyendo el huracán Milton y Helene, que causaron devastación en el suroeste de la Florida", expuso la portavoz.

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La Universidad Estatal de Colorado (CSU) prevé una temporada de huracanes en el Atlántico por debajo del promedio, con 13 ciclones con nombre y un 32 % de probabilidad de que un huracán de gran intensidad toque tierra en Estados Unidos. No obstante, aún está pendiente la previsión oficial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Los trabajadores de FPL están probando nueva tecnología que recibe "millones de puntos de data cada minuto, cada segundo" mediante imágenes para asesorar los daños, detalló Olivera.

"También hay tecnología nueva en cuanto a inteligencia artificial que nos permite nuevamente, de manera en tiempo real, recibir esas imágenes y enviarlas aquí a nuestro centro de mando para tomar decisiones críticas", expresó.