La UE refuerza el intercambio de información para supervisar el brote de hantavirus

Con este mecanismo -pensado para manejar crisis graves, ya sean catástrofes naturales, terrorismo o crisis sanitarias- la UE busca facilitar el intercambio de información entre los Estados miembros a través de un canal único que servirá como plataforma para reunir "toda la información pertinente y todas las acciones en curso con el fin de reforzar el conocimiento de la situación y apoyar la preparación", explicó el Consejo en un comunicado.

Actualmente, se ha activado el modo de intercambio de información del IPCR, basado en la creación de informes analíticos y el uso de la plataforma web para comprender mejor una situación determinada y prepararse para una posible escalada.

Este mecanismo también contempla un "modo de activación completa", que implica la preparación de propuestas de acción de la UE que deben ser decididas por el Consejo de la UE (los países) o el Consejo Europeo (jefes de Estado o Gobierno de la UE).

La institución comunitaria recordó además que, hasta el momento, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) califica el riesgo para la población general en Europa como "muy bajo, dado que se están implementando medidas adecuadas de prevención y control de infecciones, y que el hantavirus no se trasmite fácilmente entre personas".

En este sentido, la presidencia chipriota sostuvo que ya se están llevando a cabo "actividades de intercambio de información y coordinación a nivel de la UE" en los ámbitos de la salud y la protección civil.

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La OMS ha confirmado varios casos de contagio y tres fallecidos por hantavirus entre los pasajeros del Hondius, mientras que una ciudadana francesa sigue en cuidados intensivos, según confirmaron las autoridades de su país el miércoles.

El brote surgió en un crucero que zarpó de Ushuaia (Argentina) el pasado 1 de abril para completar una ruta por la Antártida y el Atlántico Sur, con pasajeros y tripulación de más de veinte países.