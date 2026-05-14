Líder de disidencia cubana critica a España por apoyar marco de cooperación de UE con Cuba

"No entendemos por qué España sigue siendo el principal actor en la defensa de ese acuerdo que la inmensa mayoría de los políticos europeos rechazan", dijo Ferrer en declaraciones a EFE en Praga.

Sobre los responsables del Gobierno cubano, el disidente de 55 años destacó que "son enemigos de la libertad, democracia, derechos humanos, la economía de mercado y los valores que sostienen a la UE".

"Del actual Gobierno español no espero mucho: son el principal defensor de ese acuerdo de diálogo", agregó Ferrer, quien participó en Praga en un coloquio organizado por el Forum 2000, una organización de defensa de los derechos humanos, la sociedad civil y la democracia.

El ADPC, firmado en 2016 y en aplicación provisional desde 2017, al no ser ratificado por Lituania, constituye un marco jurídico institucional para las relaciones entre la Unión Europea (UE) y Cuba.

El acuerdo busca fomentar el diálogo político y la cooperación, si bien no plantea una mejora de la situación política y de derechos humanos en el país.

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El exprisionero político y líder de Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) recordó además que "en dos resoluciones del Parlamento Europeo, se pidió que se suspenda o que se revise el acuerdo porque favorece al régimen (cubano)".

"Ni siquiera hay un señalamiento en cuanto a la grave situación de los derechos humanos, y menos aún se llega a la intención por parte del régimen cubano por mejorar esa situación", agregó.

Desde Miami, donde vive exiliado desde 2025, Ferrer se ha propuesto trabajar por la unidad entre la disidencia interna y externa de Cuba y recabar apoyo para los presos políticos en su país.

El recuento de estos presos, realizado por la ONG 'Prisoners Defenders' en su último informe de abril, habla de un nuevo "récord absoluto", con 1.260 presos en Cuba.

Además, se hace eco de graves denuncias de violencia sexual en las prisiones cubanas, represión contra familiares de opositores y amenazas de muerte contra presos de conciencia ante una eventual intervención de EEUU en Cuba.